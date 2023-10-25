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Из списка иноагентов убрали более 60 человек и юрлиц

Глава Минюста Чуйченко: из реестра иноагентов исключили 64 человека и юрлица

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Свыше 60 юридических и физических лиц были удалены из реестра иностранных агентов в РФ по различным основаниям, в том числе после разрыва связи с партнерами на Западе. Об этом заявил глава российского Министерства юстиции Константин Чуйченко, сообщает РИА Новости.

«Порядка 64 из юридических и физических лиц уже выведены из этого реестра», — отметил министр на заседании в Госдуме.

Он пояснил, что человек или организация удаляются из соответствующего перечня, когда у них утрачивается связь с зарубежными «выгодополучателями».

«У нас в качестве иностранных агентов признано порядка 700 физлиц и юрлиц», — сказал глава ведомства.

По мнению Чуйченко, закон об иноагентах не является «репрессивным», прежде всего он направлен на профилактику.

До этого стало известно, что дипломат и бывший заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Георгий Кунадзе (признан в РФ иностранным агентом) был признан иноагентом.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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