В Армении сообщили об отмене встречи Пашиняна и Алиева

В конце октября должна была пройти встреча в Брюсселе между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, однако ее не станут организовывать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армянского министра иностранных дел Арарата Мирзояна.

По информации дипломата, встречи не будет по причине отказа азербайджанской стороны.

В среду, 25 октября, у Мирзояна прошла в Ереване совместная пресс-конференция с главой МИД Канады Мелани Жоли.

«Ответ на ваш вопрос очень прямой и краткий. Вы спросили, кто не нашел времени, очевидно, что это был президент Азербайджана. Я надеюсь, что проблема действительно во времени», — подчеркнул дипломат.

Как добавил глава МИД Армении, страна готова к участию в данной встрече.

«Надеюсь, что в ближайшее время удастся согласовать новые даты новой встречи», — заключил Мирзоян.

Также стало известно, что Иран готовит встречу с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Турции, России.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.