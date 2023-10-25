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В Турции отменили все официальные визиты в Израиль

Эрдоган заявил об отмене всех визитов официальных лиц Турции в Израиль

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Mohammed Fayq Abu Mostafa/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте заявил об отмене всех планируемых визитов турецких официальных лиц в Израиль, передает ТАСС.

Турецкий лидер напомнил, что пожимал руку премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху один раз в жизни, в Турецком доме в Америке. По словам Эрдогана, он злоупотребил турецкой доброй волей.

«У нас был проект поездки в Израиль, мы его отменили. Они злоупотребили нашей доброй волей», — сообщил турецкий лидер.

Он отметил, что его собственный государственный визит в эту страну также отменяется.

Также Эрдоган заявил, что Анкара не считает ХАМАС террористической организацией.

13 октября Реджеп Тайип Эрдоган высказался за создание еврейского и арабского государств в Палестине.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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