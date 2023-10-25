ФАТХ заявил о возможном разрастании конфликта на Западный берег

Столкновения между палестинскими отрядами сопротивления и израильской армией в перспективе охватят всю территорию Палестины. Такое мнение в интервью газете «Известия» выразил пресс-секретарь ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) Мунзир Хайек, который представляет интересы организации в Газе.

«Нет сомнений в том, что столкновения между палестинскими отрядами сопротивления и израильской армией охватят всю Палестину», — заявил Хайек.

Представитель повторил «предупреждение ФАТХ» о том, что «свои «плоды» дали осквернения христианских и мусульманских святынь, нападения на христианских паломников и церкви. На особом счету — удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа и гонения палестинцев на Западном берегу.

Как считает Хайек, со стороны Западного берега последует достаточно жесткий ответ на пролитую кровь жителей Газы.

Ранее правительство сектора Газа сообщило, что 70% жителей анклава, или 1,5 млн человек, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны Израиля и ХАМАС.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.