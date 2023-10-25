Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ФАТХ заявил о возможном разрастании конфликта на Западный берег

ФАТХ: столкновения между палестинцами и Израилем охватят всю Палестину

close
100%
Khalil Hamra/AP

Столкновения между палестинскими отрядами сопротивления и израильской армией в перспективе охватят всю территорию Палестины. Такое мнение в интервью газете «Известия» выразил пресс-секретарь ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) Мунзир Хайек, который представляет интересы организации в Газе.

«Нет сомнений в том, что столкновения между палестинскими отрядами сопротивления и израильской армией охватят всю Палестину», — заявил Хайек.

Представитель повторил «предупреждение ФАТХ» о том, что «свои «плоды» дали осквернения христианских и мусульманских святынь, нападения на христианских паломников и церкви. На особом счету — удар по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа и гонения палестинцев на Западном берегу.

Как считает Хайек, со стороны Западного берега последует достаточно жесткий ответ на пролитую кровь жителей Газы.

Ранее правительство сектора Газа сообщило, что 70% жителей анклава, или 1,5 млн человек, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны Израиля и ХАМАС.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий