Страны Глобального Юга видят двойные стандарты, которыми Запад руководствуется в действиях по ситуации в секторе Газа и на Украине. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

Издание отмечает, что последние 20 месяцев власти США активно критиковали Москву за проведение специальной операцию на Украине, но сейчас, когда израильские войска наносят удары по Газе, полная поддержка Вашингтоном Израиля рискует создать новые препятствия в его усилиях по завоеванию мирового общественного мнения.

Война на Ближнем Востоке, говорится в материале, вбивает клин между Западом и такими ведущими государствами Глобального Юга, как Бразилия и Индонезия. Кроме того, двойные стандарты Запада подвергли критике лидеры арабского мира.

То, что Запад рассматривает Украину как особый случай, потому что она находится в Европе, на фоне ближневосточной эскалации только усилило недовольство в Африке, Азии и Латинской Америке. Там складывается впечатление, что на Западе больше беспокоятся о беженцах с Украины, чем пострадавших от конфликтов в арабских странах.

Поэтому, отмечает издание, Западу не удалось убедить такие страны, как Индия и Турция, поддержать санкции против России. Учитывая события в секторе Газа, западные усилия по расширению фронта против России вряд ли будут успешными в ближайшее время.

Ранее американский бизнесмен Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты страны от Республиканской партии, заявил, что США должны стремиться к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, которое предусматривало бы переход русскоязычных регионов в состав России.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.