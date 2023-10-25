Россия подготовила альтернативный проект резолюции по Израилю и Газе

На заседании Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя объявил, что Москва разработала альтернативный проект резолюции по израильско-палестинскому конфликту, вместо американского проекта. Новый проект резолюции составлен на основе гуманитарного языка и включает важные элементы из американского, бразильского и первого российского проектов. Об этом пишет РИА Новости.

Василий Небензя подчеркнул, что у членов Совета Безопасности нет причин не одобрить этот проект, за исключением тех случаев, когда прекращение насилия и остановка конфликта не являются их целью.

Он также попросил бразильское председательство провести голосование по инициативе России сразу после США, если американские коллеги не отзовут свой проект. Небензя подчеркнул, что Москва не поддержит документ Вашингтона, так как в нем отсутствует пункт о прекращении огня.

Новый российский проект резолюции призывает к немедленному и устойчивому прекращению огня, отмене предписания жителям Газы переместиться на юг сектора, организации гуманитарных пауз и коридоров, а также немедленному и безоговорочному освобождению гражданских заложников. В документе также осуждаются атаки ХАМАС, захват заложников и неизбирательные удары по мирному населению в секторе Газа.

Ранее Соединенные Штаты представили свой проект резолюции, который осуждает действия ХАМАС, подтверждает право Тель-Авива на самооборону, но не содержит призыва к прекращению огня. Также в нем говорится о необходимости освобождения заложников и соблюдения международного гуманитарного права.

Российская резолюция была отклонена на прошлом заседании Совета Безопасности ООН. В ней также осуждались насилие и боевые действия против мирных граждан, призывалось к безопасному освобождению заложников, обеспечению гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.