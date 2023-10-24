Иордания назвала попытки перемещения палестинцев военным преступлением

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил, что попытки перемещение палестинцев в принудительном порядке является военным преступлением. Об этом сообщает ТАСС.

«Любая попытка принудительного перемещения палестинцев — как внутри их оккупированных территорий, так и за их пределы — является военным преступлением в соответствии с Женевской конвенцией от 1949 года», — сказал ас-Сафади на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее ас-Сафади заявил, что эскалация палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке накладывает определенную ответственность на Совбез ООН. Он раскритиковал попытки США и Евросоюза оправдать действия Израиля в секторе Газа. Ас-Сафади подчеркнул, что в этом плане шаги западных стран походят на противостояния с исламским миром.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина призвала мировое сообщество надавить на Израиль.