Конгрессмен предложит Трампа на пост спикера палаты представителей США

Конгрессмен от Республиканской партии Трой Нельс сообщил, что при голосовании на пост спикера палаты представителей предложит кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

«Думаю, наш ответ — это Дональд Трамп», — сказал республиканец.

По его словам, возможно, впервые за всю историю американской демократии необходимо «рассмотреть кого-то со стороны». Пост спикера еще никогда не занимал человек, не являющийся членом палаты представителей. При этом закон не запрещает такой вариант.

В начале октября Нельс заявил, что многие американские законодатели планируют предложить Трампу занять вакантный пост спикера палаты представителей.

24 октября стало известно, что лидер республиканского большинства в нижней палате конгресса США Том Эммер стал претендентом на пост спикера палаты представителей. Республиканская партия выдвинула его кандидатуру после проведения тайного голосования.

19 октября временно исполняющий обязанности спикера нижней палаты конгресса США Патрик Макгенри пригрозил подать в отставку, если его попытаются принудить к принятию закона о расширении полномочий.

Ранее Байден назвал сторонников Трампа «экстремистским движением».