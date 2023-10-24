Стало известно содержание российского проекта резолюции по Израилю и Газе

Новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту, который предложила Россия, призывает к немедленному прекращению огня и организации гуманитарных коридоров. Об этом сообщается в тексте документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

В проекте отмечается, Совбез ООН «однозначно отвергает и осуждает атаки ХАМАС, которые происходили в Израиле, начиная с 7 октября 2023 года, и захват в заложники гражданских лиц».

При этом, также осуждаются «неизбирательные удары по мирному населению и гражданским объектам» в секторе Газа.

20 октября заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев заявлял, что Россия призывает Израиль и Палестину как можно быстрее начать мирный диалог для урегулирования конфликта и обсуждения всех спорных вопросов.

До этого ХАМАС поблагодарил РФ за отказ поддержать резолюцию Бразилии в Совете Безопасности ООН.

14 октября Россия внесла в Совбез ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту. Однако против этого проекта проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.