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В МИД Израиля рассказали, что будет с ООН в случае отсутствия поддержки страны

Глава МИД Коэн: ООН ждет самый мрачный час, если мир не поддержит Израиль

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В случае если мир не поддержит позицию Израиля по конфликту с ХАМАС, то ООН ждет «самый мрачный час». Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во время выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации, передает ТАСС.

«Если все страны не встанут на защиту основополагающих ценностей человечества, зафиксированных в Уставе ООН, это будет самый мрачный час ООН», — сказал он.

Кроме того, министр после этого заявления указал пальцем на генерального секретаря организации Антониу Гутерриша и пригрозил, что если не будет поддержки Израиля, то «это место лишится морального основания для своего существования».

24 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял об осуждении атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, однако призвал помнить, что это произошло не на пустом месте.

Позже Коэн осудил Гутерриша за его взгляды на обострение палестино-израильского конфликта.

До этого министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики назвал непростительной неспособность Совета Безопасности ООН оказать стране помощь в процессе урегулирования конфликта между Израилем и движением ХАМАС.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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