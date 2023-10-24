Папа Римский наградил Пашиняна рыцарским орденом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил орден кавалера Большого креста Папы Пия IX — одну из высших наград Святого Престола, передает пресс-служба главы армянского правительства.

Там рассказали, что награду премьеру вручил завершивший свою миссию в Армении апостольский нунций архиепископ Жозе Авелину Беттанкур. Пашинян удостоен ордена «за вклад в укрепление связей между Арменией и Святым Престолом».

Также в пресс-службе заявили, что премьер поблагодарил за высокую оценку и подчеркнул заинтересованность правительства республики в последовательном развитии связей с Ватиканом. Пашинян также пожелал архиепископу Беттанкуру успехов в его дальнейшей деятельности.

До этого сообщалось, что Москва сочла «абсолютно безответственным и провокационным» выступление Пашиняна в Европарламенте, которое состоялось 17 октября.

В своей речи армянский премьер упрекал российских миротворцев в Нагорном Карабахе в бездействии, заявлял, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «совершенно не помогла» Еревану, и обвинял неназванных «союзников в сфере безопасности» в призывах к смене власти в Армении. Он также рассказал об опасениях из-за возможности новых территориальных претензий Азербайджана.

Ранее Пашиняна обвинили в сдаче Карабаха.