В МИД России прокомментировали публикацию немецкого издания

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировали на статью немецкого издания Spiegel об исполняющем обязанности постпреда России при Европейском союзе Кирилле Логвинове, рекомендовав разместить список агентов немецких спецслужб. Об этом сообщает ТАСС.

Российский дипломат предложил немецкому СМИ поделиться списком агентов спецслужб страны по всему миру.

«Рекомендую «Шпигелю» заняться делом: опубликовать список агентов немецких спецслужб по всему миру. Как это сделать? Запросить правительство ФРГ и провести собственное расследование», — подчеркнула Захарова.

До этого Spiegel заподозрил постпреда РФ при ЕС Кирилла Логвинова в работе на российскую Службу внешней разведки (СВР). Дипломат аккредитован в качестве дипломата при постоянном представительстве России в Брюсселе с 2018 года. По информации газеты, подозрения в отношении Логвинова появились в Брюсселе в 2022 году.

А накануне разведка Франции обвинила Россию в нагнетании паники из-за нашествия клопов.

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