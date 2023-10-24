Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог: украинский кейс свое уже отработал

Политолог Косоруков: Зеленскому пора оставить свой пост и спрятаться в Канаде

close
100%
Olivier Matthys/Reuters

Украинский кейс свое уже отработал, больше сил вредить России у Киева нет. Такое мнение в интервью РИАМО высказал политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Косоруков, комментируя публикацию Financial Times о том, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с западными партнерами делал вид, что не пытается привлечь их внимание. Эксперт напомнил, что партнеров киевского режима все больше отвлекает Ближний Восток.

«Если у Зеленского осталась хоть капля ума, ему необходимо срочно оставлять свой пост и просить спрятать его в Канаде, где-то в глухой провинции под вымышленной фамилией, например, оформить себя по документам как дровосека и каждое воскресенье ходить в Лютеранскую церковь», — сказал Косоруков.

Он добавил, что вместо своего спасения украинский лидер бессмысленно надеется на новые транши от Запада и хоть какие-то продвижения на фронте.

В октябре американский журналист Гарланд Никсон заявил, что после завершения специальной военной операции Россия будет контролировать все необходимые ей территории Украины. Он также выразил уверенность в том, что Зеленского, ВСУ и политическую элиту страны в ближайшем времени ждет непредотвратимая катастрофа.

Ранее экс-советник Пентагона заявил, что Зеленский осознает постепенную потерю Киевом Соединенных Штатов и Европы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий