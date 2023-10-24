Украинский кейс свое уже отработал, больше сил вредить России у Киева нет. Такое мнение в интервью РИАМО высказал политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Косоруков, комментируя публикацию Financial Times о том, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с западными партнерами делал вид, что не пытается привлечь их внимание. Эксперт напомнил, что партнеров киевского режима все больше отвлекает Ближний Восток.

«Если у Зеленского осталась хоть капля ума, ему необходимо срочно оставлять свой пост и просить спрятать его в Канаде, где-то в глухой провинции под вымышленной фамилией, например, оформить себя по документам как дровосека и каждое воскресенье ходить в Лютеранскую церковь», — сказал Косоруков.

Он добавил, что вместо своего спасения украинский лидер бессмысленно надеется на новые транши от Запада и хоть какие-то продвижения на фронте.

В октябре американский журналист Гарланд Никсон заявил, что после завершения специальной военной операции Россия будет контролировать все необходимые ей территории Украины. Он также выразил уверенность в том, что Зеленского, ВСУ и политическую элиту страны в ближайшем времени ждет непредотвратимая катастрофа.

Ранее экс-советник Пентагона заявил, что Зеленский осознает постепенную потерю Киевом Соединенных Штатов и Европы.