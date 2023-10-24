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Макрон предложил создать коалицию для борьбы с террористами

Макрон предложил создать международную коалицию для борьбы с ХАМАС

Франция предлагает создать региональную и международные коалиции для борьбы с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

«Мы могли бы создать территориальную и региональную группу для борьбы с террористами, которые угрожают нам всем», — сказал Макрон.

Ранее на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом Макрон заявил, что Франция поддерживает борьбу израильских войск с террористическими группировками, но считает необходимым проведение точечных операций.

До этого сообщалось, что президент Франции планирует встретиться с палестинским лидером Махмудом Аббасом 24 октября во время своего визита на Ближний Восток.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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