В Кремле заявили о продолжении усилий по освобождению россиян из плена ХАМАС

Правительство России делает все возможное для скорейшего освобождения граждан страны, оказавшихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. На это указал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, 24 октября проведший регулярный брифинг с журналистами.

Во время мероприятия корреспонденты подчеркнули, что Москва имеет более определенные отношения с палестинским движением по сравнению с Вашингтоном. Несмотря на это, на прошлой неделе ХАМАС согласился отпустить двух американских граждан.

На этом фоне Песков признал, что пока российским дипломатам и переговорщикам не удалось добиться аналогичных результатов. Тем не менее Москва продолжает прилагать усилия, чтобы вернуть граждан страны домой.

«Мы используем все возможности для контакта со всеми сторонами конфликта, со всеми сторонами, которые имеют отношение к этому конфликту. Пока не удалось [освободить россиян], но мы будем продолжать усилия», — подчеркнул представитель главы государства.

Также он указал, что Россия настаивает на освобождении всех заложников палестинского движения. По словам пресс-секретаря Кремля, руководство страны сочувствует родственникам и близким всех людей, попавших в плен.

20 октября движение ХАМАС освободило двух гражданок США, объяснив свое решение «гуманитарными соображениями». Как уточнили представители палестинского движения, на свободу при посредничестве Катара были отпущены мать и дочь.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в плену у ХАМАС находятся двое российских граждан.