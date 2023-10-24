Замглавы МИД РФ обсудил с послом Ирана усилия в ООН по прекращению огня в секторе Газа

Замглавы МИД России Сергей Вершинин и посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудили усилия в ООН по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

«Состоялось развернутое обсуждение ряда международных и региональных вопросов с упором на ближневосточную проблематику», — уточнили в сообщении.

В МИД отметили, что в данном контексте особое внимание было уделено происходящему в зоне палестино-израильского конфликта и усилиям в ООН, направленным на прекращение огня в секторе Газа.

Встреча прошла по просьбе иранского дипломата.

17 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян допустил, что Тегеран может вступить в войну Израиля с палестинской группировкой ХАМАС. По его словам, ни одна сторона не может быть равнодушной к текущей ситуации.

Накануне президент Ирана призвал остановить Израиль в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.