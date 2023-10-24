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В Крыму заявили о причастности трех стран к терактам на мосту

Константинов заявил, что к терактам на Крымском мосту причастны СБУ, ЦРУ и МI6

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что к терактам на Крымском мосту могут быть причастны спецслужбы трех стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик прокомментировал публикацию в газете Washington Post, связанную с расследованием прошлогодних терактов. В издании со ссылкой на источники выяснили, что БПЛА, задействованные для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и ряда других спецслужб.

«Удар по мосту — это хорошо спланированная, выверенная операция, в том числе с помощью военной авиации, разведывательных беспилотников. Как и в первом теракте, участвовали в этом три страны», — подчеркнул Константинов.

По его словам, кроме СБУ, в подготовке диверсии на транспортном объекте принимали американское ЦРУ и британское MI6.

«Нас не возьмешь сказками про их невиновность», — обратил внимание Константинов.

Спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании является соучастниками преступлений, осуществленных киевским режимом, заметил Константинов.

До этого депутат Михаил Шеремет исключил наличие срока давности у теракта на Крымском мосту.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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