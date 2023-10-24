В США предупредили о «катастрофических последствиях» наземной операции Израиля для Газы

Сенатор-демократ от штата Вермонт Питер Уэлч выразил беспокойство потенциальной наземной операцией Израиля в секторе Газа, так как, по его словам, она будет иметь «катастрофические последствия» для жителей анклава. Его слова приводит The Hill.

«Нет сомнений в том, что неминуемая наземная операция будет иметь катастрофические последствия для невинных палестинцев в секторе Газа и поставит под угрозу срочные усилия по спасению заложников», — сказал он.

Уэлч подчеркнул, что Израиль имеет полное право атаковать ХАМАС, однако он также несет ответственность за защиту гражданского населения Газы.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в ХАМАС заявили о появлении нерушимой стены между Западом и арабским миром.