В ХАМАС заявили о появлении нерушимой стены между Западом и арабским миром

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что, поддерживая неизбирательные действия Израиля, Запад возвел нерушимую стену между собой и арабским миром. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ХАМАС (не открывается в некоторых версиях Telegram из-за блокировок).

«О лидеры арабских и исламских стран, сколько крови ...вам нужно, чтобы вы ... встали на защиту истории, видя реки крови детей, женщин и стариков в Газе и скорое присоединение жителей Западного Берега к списку мучеников. Что же касается Запада, по локоть увязшего в крови невинных людей нашего народа, вы, претендующие на титул защитников прав человека, своей позицией в поддержку ... войны в Газе раз и навсегда вычеркнули себя из истории человечества и возвели стену между вами и арабскими и исламскими народами, которая никогда уже не падет», — говорится в заявлении Хании.

До этого Энтони Блинкен обратился к работникам Госдепа США арабского происхождения на фоне событий в Израиле.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.