Испания просит снять с Венесуэлы некоторые санкции

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес выступил с предложением пересмотреть санкции против Венесуэлы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

«Я выступил перед моими коллегами и предложил изучить пересмотр санкций ЕС в отношении Венесуэлы в соответствии с недавними решениями США в этом отношении и с учетом позитивной эволюции диалога между венесуэльцами», — заявил Альбарес.

Глава МИД королевства заявил, что его коллега, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель согласился с просьбой и планирует представить вопрос на рассмотрение на следующем заседании министров иностранных дел европейского сообщества.

До этого в МИД Венесуэлы указали на сопротивление США налаживанию отношений.

По словам главы внешнеполитического ведомства Ивана Пинто, несколько раз власти США не выполняли того, что обещали. Пинто добавил, что у Венесуэлы отняли все доходы нефтегазового сектора, государство потеряло 99% валютной выручки от продажи нефтепродуктов.

Ранее США объявили о смягчении санкционного режима против Венесуэлы.