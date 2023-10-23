Следующая встреча глав МИД формата «3+3» пройдет в следующем году

Следующая встреча глав МИД в формате «3+3» состоится в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Все это будет скоординировано нашими турецкими коллегами, которые будут принимать у себя вторую министерскую встречу, которую наметили примерно на первое полугодие следующего года», — сказал он.

23 октября стало известно, что в Тегеране стартовало заседание руководителей министерств иностранных дел формата «3+3» по Южному Кавказу, в котором принимает участие Лавров. Также в совещании принимают участие коллеги министра из Ирана, Турции, Армении и Азербайджана — Хосейн Амир Абдоллахиян, Хакан Фидан, Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов.

Сегодняшнее заседание стало вторым в рамках инициативы. Предыдущее проходило в Москве в декабре 2021 года, тогда на встречу также приехали главы МИД пяти стран, а грузинская сторона от участия воздержалась. Комментируя ситуацию с Грузией, Сергей Лавров заявлял, что двери заседаний для нее всегда открыты.

Ранее в МИД РФ сообщали об интенсивной работе по деэскалации кризиса на Ближнем Востоке.