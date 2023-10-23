Израиль призвали к мудрости в своих шагах в секторе Газа

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте провел трудный разговор со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху во время визита в Тель-Авив, пишет NL Times. По информации портала, в рамках переговоров нидерландский политик дал премьеру Израиля совет на фоне подготовки еврейского государства к возможной наземной операции в секторе Газа.

«Рютте использовал свой визит в Израиль, чтобы убедить Нетаньяху полагаться на «мудрость», когда он будет руководить следующими шагами Израиля против ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Как отмечает NL Times, премьер Нидерландов указал Нетаньяху на возможности, которые есть у израильского государства и посоветовал ему постараться минимизировать страдания гражданского населения от борьбы Израиля против ХАМАС.

«Рютте сказал, что, по его мнению, важно ликвидировать ХАМАС, поскольку будущее Израиля находится в опасности, пока сохраняется угроза со стороны ХАМАС», — подчеркивается в тексте.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина призвала мировое сообщество надавить на Израиль.