Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту Турции ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Великого национального собрания Турции», — сообщила администрация главы государства.

Ранее шведская газета Expressen сообщила, что шведские власти ожидают, что Турция в ближайшее время начнет ратификацию заявки страны в НАТО.

Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в мае 2023 года вместе с Финляндией, но до сих пор ожидала согласия от Венгрии и Турции.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии оборонных ведомств Белоруссии и РФ 18 октября заявлял, что НАТО в ближайшее время может разместить свои базы на территории Швеции и Финляндии.

Ранее стало известно, что НАТО готовится к конфликту с Россией в Арктике.