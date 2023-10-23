Лавров прибыл в Иран

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Тегеран для участия во встрече региональной платформы «3+3». Об этом сообщает ТАСС.

По информации иранского агентства IRNA, главы министерств планируют обсудить последние события на Южном Кавказе, а также вопросы регионального сотрудничества в сфере безопасности.

Кроме того, агентство отмечает, что основной темой обсуждения на встрече будут мирные переговоры Азербайджана и Армении.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что российская сторона подтверждает запланированные у российского министра иностранных дел 23 октября переговоры в Тегеране.

20 октября сообщалось, что Иран готовит встречу «3+3» с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Турции, России и самого Ирана. Как сообщал заместитель главы министерства иностранных дел Армении Ваан Костанян, встреча должна пройти в Тегеране.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.