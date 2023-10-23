В ЕС пообещали помешать эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Евросоюз постарается дипломатическим путем добиться стабилизации ситуации на Ближнем Востоке на фоне нового витка палестино-израильского противостояния, заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, передает ТАСС. По его словам, в Брюсселе рассчитывают остановить конфликт и добиться поставок гумпомощи.

«Швеция и ЕС продолжат прикладывать все дипломатические усилия, чтобы избежать дальнейшей эскалации в регионе», — пояснил Билльстрем.

Он добавил, что ЕС одобряет предложение о создании гумкоридора в сектор Газа. Билльстрем подчеркнул, что над этим вопросом вместе с европейцами работает ООН и США.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина призвала мировое сообщество надавить на Израиль.