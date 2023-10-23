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В ФРГ объявили о создании партии, выступающей против антироссийских санкций

Член бундестага объявила о создании в ФРГ партии против антироссийских санкций

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Reuters

Немецкий политик и член бундестага Сара Вагенкнехт объявила об уходе из партии «Левые» для создания собственного политического объединения, выступающего «за здравомыслие и справедливость». Партия, выступающая за отмену антироссийских санкций, получила название «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», сообщает Bild.

Как следует из текста, вслед за Вагенкнехт «Левых» покинули еще девять депутатов бундестага чтобы присоединиться к новому политическому объединению.

Вагенкнехт считает, что в Германии у власти находится «худшее правительство всех времен». Она не согласна с политикой нерегулируемой миграции, а также выступает за отмену антироссийских санкций и военной поддержки Киева, отмечается в тексте. По ее мнению, необходимо провести мирное урегулирование на условиях России.

«Это не может продолжаться так, как идет сейчас. <...> Иначе мы, вероятно, не узнаем нашу страну через десять лет», — заявила Вагенкнехт.

Ранее Сара Вагенкнехт заявляла, что не видит Украину членом Европейского союза (ЕС) из-за высокого уровня коррупции и слабой экономики. Политик подчеркивала, что у организации и без того достаточно проблем.

До этого Вагенкнехт констатировала невозможность победы Украины в конфликте с Российской Федерации. С ее точки зрения, фронт «почти не движется», кризис следует закончить путем переговоров.

Ранее в ФРГ выросла популярность выступающей против предоставления помощи Киеву Вагенкнехт.

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