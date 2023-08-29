В ФРГ усилилась популярность выступающей против предоставления помощи Киеву Вагенкнехт

Выступающая с резкой критикой политики правительства ФРГ по отношению к Украине и санкциям против России депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков страны. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на результаты проведенного по ее заказу социологического опроса.

Согласно опросу, Вагенкнехт уступает в популярности лишь министру обороны Борису Писториусу и премьеру-министру Баварии Маркусу Зёдеру. Четвертое и пятое место в рейтинге заняли премьер-министр Северного Рейн-Вестфалии Хендрик Вюст и сопредседатель Социал-демократической партии Ларс Клингбайль.

Примечательно, что министр иностранных дел Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц оказались лишь на 11-й и 12-й позициях.

Проведенный опрос свидетельствует о существенном росте популярности Вагенкнехт за последнее время. Так, в предыдущем опросе она заняла седьмое место.

Ранее Вагенкнехт выступила против решения властей ФРГ о сокращении бюджета на социальную сферу одновременно с тем, как руководство страны ищет все новые средства на финансирование поставок оружия на Украину.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.