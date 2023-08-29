Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ФРГ усилилась популярность выступающей против предоставления помощи Киеву Вагенкнехт

Bild: Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге популярных политиков Германии

close
100%
Reuters

Выступающая с резкой критикой политики правительства ФРГ по отношению к Украине и санкциям против России депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков страны. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на результаты проведенного по ее заказу социологического опроса.

Согласно опросу, Вагенкнехт уступает в популярности лишь министру обороны Борису Писториусу и премьеру-министру Баварии Маркусу Зёдеру. Четвертое и пятое место в рейтинге заняли премьер-министр Северного Рейн-Вестфалии Хендрик Вюст и сопредседатель Социал-демократической партии Ларс Клингбайль.

Примечательно, что министр иностранных дел Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц оказались лишь на 11-й и 12-й позициях.

Проведенный опрос свидетельствует о существенном росте популярности Вагенкнехт за последнее время. Так, в предыдущем опросе она заняла седьмое место.

Ранее Вагенкнехт выступила против решения властей ФРГ о сокращении бюджета на социальную сферу одновременно с тем, как руководство страны ищет все новые средства на финансирование поставок оружия на Украину.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях