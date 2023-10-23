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Песков рассказал о рабочем дне Путина 23 октября

Песков: Путин встретится с главой КБР Коковым и проведет телефонный разговор

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин встретится с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым и, возможно, проведет международный телефонный разговор, заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На докладе сегодня глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, президент продолжает заниматься региональной проблематикой», — сказал Песков.

По его словам, во второй половине дня у президента может состояться международный телефонный разговор. В течение дня у главы государства запланирован ряд встреч и внутренних совещаний, уточнил его пресс-секретарь.

20 октября Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Собравшиеся обсудили вопросы внедрения современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства.

В тот же день глава государства посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

До этого Владимир Путин побывал в Перми, где посетил форум «Россия — спортивная держава», а также встретился с губернатором края Дмитрием Махониным, который рассказал о помощи, оказываемой участникам спецоперации, и о другой работе и планах властей.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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