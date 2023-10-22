Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Франции 183 школьника отстранили от занятий за экстремизм

BFMTV: во Франции 183 школьника отстранили от занятий за экстремизм

close
100%
Shutterstock

Министр национального образования Франции Габриэль Атталь заявил телеканалу BFMTV, что в стране приняли решение об отстранении от учебы 183 школьников в связи с проявлениями экстремизма с их стороны во время церемоний в память об убитых радикалами преподавателях Самюэле Пати и Доминике Бернаре.

По его словам, некоторые из них угрожали преподавателям или были уличены в оправдании терроризма.

Ранее власти Парижа назвали сквер перед зданием знаменитого французского университета Сорбонна именем убитого школьного учителя Самюэля Пати.

Открытие сквера прошла 16 октября, в годовщину убийства преподавателя, в нем примет участие семья Пати.

16 октября 2020 года террорист обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Перед убийством в адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий