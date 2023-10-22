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Ливан контактирует с посредниками для предотвращения нападения Израиля на страну

Премьер: Ливан контактирует с посредниками для предотвращения нападения Израиля

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Global Look Press

Исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что страна контактирует с посредниками для «предотвращения нападения Израиля на страну», передает РИА Новости.

По его словам, он с пониманием относится к чувству страха и беспокойства, охватившему ливанцев из-за происходящего на юге страны.

«Я без колебаний приложу все усилия для защиты Ливана… мы столкнулись с врагом, чья кровавая история нам известна, но, в то же время мы уверены, что друзья Ливана продолжают вместе с нами прилагать все усилия, чтобы вернуть ситуацию в норму», — сказал он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил премьер-министра Ливана Наджиба Микати, что жители республики могут пострадать в случае ее втягивания в палестино-израильский конфликт.

По словам пресс-секретаря Государственного департамента США Мэтью Миллера, 20 октября политики провели телефонный разговор. В ходе беседы Блинкен указал, что американские власти готовы оказать поддержку ливанскому народу.

В то же время госсекретарь сообщил об обеспокоенности США из-за роста напряженности на границе Ливана и Израиля.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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