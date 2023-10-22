В МИД сообщили о последствиях в случае обладания Киевом ядерным оружием

Украина в случае обладания ядерным оружием моментально его использует. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Если украинскому режиму дадут ядерное оружие, то они думать сильно не будут, они его моментально используют», — сказал он.

Также он отметил, что и спецоперация началась после того, как глава Украины Владимир Зеленский «начал рассказывать, что у Киева уже заканчиваются разработки грязной бомбы и власти возмущены тем, что в свое время Украину лишили ядерного оружия».

20 октября Минэнерго Соединенных Штатов сообщало, что США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где до этого испытывали ядерное оружие.

18 октября вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявлял, что с отзывом ратификации ДВЗЯИ Россия сможет проводить свои испытания в ответ на соответствующие испытания США без нарушения своих обязательств по договору.

В этот же день Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. За закон проголосовали 438 депутатов.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея отрабатывают превентивный ядерный удар по Северной Корее.