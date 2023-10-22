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Политолог прокомментировал слова Байдена о Путине

Политолог Светов: для американцев оскорбление оппонента является нормой

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Reuters

Политолог Юрий Светов заявил в беседе с RT, что президент США Джо Байден не в первый раз оскорбляет своего российского коллегу Владимира Путина.

По словам Светова, Байден является опытным политиком, и если он что-то говорит, он знает, для чего это делает. Политолог считает, что Байден сравнил Путина с ХАМАС для 6 млн евреев, проживающих в США, ведь они традиционно поддерживают демократическую партию.

«Это сделано в расчете на внутреннюю аудиторию. Он это будет говорить, это их лексика. Из уст нашего президента ни разу никто не слышал хоть каких-нибудь оскорбительных выражений в адрес его коллег во всем мире. Он всегда подчеркнуто корректно говорит. У американцев этого нет. В их миропорядке оскорбление оппонента — это нормально», — пояснил Светов.

До этого немецкое издание Junge Welt писало, что высказывания президента США Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине свидетельствуют о панике в Вашингтоне.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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