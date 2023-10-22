В Совфеде высказались о влиянии израильского конфликта на операцию в Сирии

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что палестино-израильский конфликт не имеет прямого отношения к военным действиям в Сирии. Его слова приводит «Лента.ру».

«Одна история, которая про Ближний Восток, ХАМАС, Палестину и прочее, — это давняя история. Другая история, которая про нашу антитеррористическую операцию (в Сирии, — «Газета.Ru»), сравнительно недавняя», — заявил он.

Климов подчеркнул, что не стал бы смешивать это в одно.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.