В Совфеде похвалили министра обороны Италии за слова о России

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто не первый раз делает разумные заявления, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова итальянского политика о том, что Россия не имеет отношения к эскалации палестино-израильского конфликта.

«Это доказывает, что в Европе, захлестнутой атлантической и ультралиберальной волнами, есть еще политики, не смытые этими волнами в океан геополитической иррациональности и ненависти к России», — написал Пушков.

Он добавил, что таких политиков в Европе немного, но все же они существуют. Пушков подчеркнул, что все волны «когда-то спадают».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Турцию призвали принять меры для защиты Газы.