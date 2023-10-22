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Сунак усиливает безопасность своего дома после вторжения экоактивистов

Daily Mail: премьер Великобритании Сунак решил возвести забор у своего особняка

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Hannah Mckay/Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается принять меры для усиления безопасности в своем особняке, который располагается в деревне Кирби-Сигстон в графстве Северный Йоркшир, пишет Daily Mail. По данным издания, это решение связано с вторжением на его территорию активистов Greenpeace в августе.

Как отмечает Daily Mail, речь идет о строительстве деревянного забора длиной 50 метров и высотой 1,2 метра. Согласно представленным Сунаком планам, это сооружение предназначено для отпугивания злоумышленников.

«В документах, представленных муниципальному совету, говорится, что забор был спроектирован так, чтобы «обеспечивать простой визуальный и скромный барьер, препятствующий вторжению на жилую территорию». В тексте совет призывают принять «быстрое решение, учитывая простоту предложений и обстоятельства объекта», — говорится в материале.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп похвалил Сунака за отказ слушать климатических паникеров.

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