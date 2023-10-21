Экс-канцлер ФРГ назвал причину отказа Украины от переговоров с Россией

Украина отказалась вести мирный диалог с Россией во время переговоров в 2022 году, так как ей не позволили Соединенные Штаты. Об этом в интервью для газеты Berliner Zeitung заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

По его словам, только американское правительство может контролировать решения Киева в отношении конфликта. При этом в ходе переговоров в марте прошлого года в Стамбуле украинские власти были вынуждены согласовывать каждый вопрос с Вашингтоном, подчеркнул собеседник издания.

Также он добавил, что сам стал «посредником» в диалоге между Москвой и Киевом. Соответствующую просьбу Шредеру направила украинская сторона.

«Вопрос стоял, могу ли я передать послание [президенту РФ Владимиру] Путину», — уточнил бывший канцлер.

Как он сказал, после этого ему довелось обсудить урегулирование конфликта с российским лидером и его посланником. Более того, Герхард Шредер разговаривал по этому поводу с действующим министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Но в итоге участникам переговоров не удалось достичь никаких договоренностей. Экс-глава кабинета министров ФРГ дал понять, что это произошло из-за огромного влияния США на Украину.

«Я думаю, что американцы не хотели компромисса между Украиной и Россией. Американцы считают, что можно сдержать русских», — сказал Шредер, назвав подобное отношение США к происходящему заблуждением.

Ранее экс-канцлер Германии рассказал о «мирном плане», который предложил РФ и Украине в ходе переговоров.