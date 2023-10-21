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Шредер заявил, что политика Германии больше не является суверенной

Экс-канцлер ФРГ Шредер: Германия больше не проводит суверенную внешнюю политику

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Imago/Jens Schicke/Global Look Press

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Berliner Zeitung заявил, что Германия больше не проводит суверенную внешнюю политику, но исполняет то, чего хотят США.

Он напомнил, что выступал за сохранение трансатлантического альянса, но не любой ценой.

«Мы проводили в значительной степени суверенную внешнюю политику. Сегодня таковой мы больше не имеем», — высказал мнение Шредер.

По его словам, куча американских компаний продолжают работать в России и это «вообще не тревожит» правительство США.

Шредер заявил, что Германия политически приводит в исполнение то, чего хотят американцы и что сами американцы не делают.

Также в этом интервью Шредер выступил за ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» и назвал Крым «частью истории России». Кроме этого, он заявил, что не будет притворяться, что не дружит с президентом Владимиром Путиным.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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