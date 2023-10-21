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Шредер выступил за ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2»

Шредер призвал ввести в эксплуатацию трубопровод «Северный поток — 2»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью газете Berliner Zeitung высказался за ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

«Это было бы разумно с точки зрения цен. Оба трубопровода («Северный поток» и «Северный поток — 2». — «Газета.Ru») можно было бы отремонтировать», — сказал он.

Он добавил, что не знает, кто виновен в подрыве газопроводов. При этом он напомнил, что президент США Джо Байден в начале прошлого года сказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что «Северный поток» не может быть принят в эксплуатацию, в случае нападения России на Украину и предложил делать выводы самостоятельно.

Также в этом интервью Шредер назвал Крым «частью истории России». Кроме этого, он заявил, что не будет притворяться, что не дружит с президентом Владимиром Путиным.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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