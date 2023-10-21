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В МИД РФ заявили об интенсивной работе по деэскалации кризиса на Ближнем Востоке

Замглавы МИД Богданов: РФ интенсивно работает над деэскалацией конфликта в Газе

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Илья Питалев/РИА Новости

Российские дипломаты предпринимают интенсивные усилия ради урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в ходе саммита по деэскалации палестино-израильского конфликта заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, сообщается на официальном сайте ведомства.

Мероприятие состоялось 21 октября в столице Египта. При этом в ходе своего выступления представитель Москвы указал, что заморозка конфликта между Израилем и Палестиной невозможна.

По словам Богданова, вместо этого международное сообщество должно принять меры и предотвратить поглощение палестинских территорий. В то же время замминистра рассказал о шагах России для стабилизации обстановки в регионе.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами государств арабских стран, Ирана и Израиля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил срочные послания своим региональным коллегам», — уточнил дипломат.

20 октября внешнеполитическое ведомство РФ сообщило, что с начала вооруженного противостояния в страну из Израиля вернулись шесть тысяч россиян. В министерстве подчеркнули, что в настоящее время Москва продолжает активно сотрудничать с израильскими и египетскими властями для эвакуации граждан из сектора Газа.

Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Ближний Восток.

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