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Гарик Харламов женился

Шоумен Гарик Харламов женился на Катерине Ковальчук

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katerinakovalchyk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Гарик Харламов женился на своей возлюбленной — актрисе Катерине Ковальчук. Фото, сделанное у ЗАГСа, жена артиста опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она не стала комментировать кадр, ограничившись смайликом «сердечко».

Из сторис девушки можно заключить, что на свадьбу были приглашены только самые близкие.

У юмориста есть дочь Анастасия, которая родилась в отношениях с актрисой Кристиной Асмус. В 2020 году знаменитости расстались. В январе девочке исполнилось 10 лет. Через месяц после официального расторжения брака резидент Comedy Club начал встречаться с Катериной Ковальчук.

6 мая 2024 года Гарик Харламов спровоцировал разговоры о помолвке. Юморист опубликовал видео, на котором показал возлюбленную Катерину Ковальчук с обручальным кольцом на безымянном пальце. Позже телеведущий подтвердил, что сделал предложение актрисе.

Накануне Харламов заговорил о детях.

Ранее недовольная визажистка потребовала у Лерчек миллион рублей.

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