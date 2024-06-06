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Экс-тренер сборной России объяснил, в чем проблема Радулова

Тренер Плющев: успех Радулова в «Локомотиве» зависит от его характера

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РИА Новости

Экс-главный тренер взрослой и молодежной сборных России, а также клубов Континентальной хоккейной лиги Владимир Плющев высказался о переходе Александра Радулова в ярославский «Локомотив».

«О перспективах Радулова в «Локомотиве» говорить не буду, как сложится, так и сложится. Но в целом Радулов уже работал с Никитиным, они друг друга хорошо знают, поэтому думаю, что они смогут найти общий язык», — цитирует Плющева Legalbet.

Плющев подчеркнул, что у Радулова не было большого числа предложений, но при этом «Локомотив» — топ-клуб, поэтому переговоры прошли так быстро. Специалист отметил высокий уровень нападающего, но также напомнил о неких «комплексах» в его характере. По мнению Плющева, успешность союза 37-летнего форварда с ярославским клубом будет зависеть от того, насколько тот сможет с ними справиться.

По окончании прошлого сезона казанский «Ак Барс» объявил об окончании сотрудничества с хоккеистом. Радулов набрал в прошлом регулярном чемпионате 40 (16+24) очков в 58 матчах, добавив к ним 4 (1+3) балла в четырех встречах плей-офф. С «Локомотивом» хоккеист заключил однолетнее соглашение. Под руководством Игоря Никитина ветеран работал в составе ЦСКА.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал предательством показ ЧМ по хоккею в России.

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