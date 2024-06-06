Силы ПВО РФ сбили четыре украинских дрона в Белгородской области

Министерство обороны РФ сообщило о четырех сбитых дронах ВСУ в Белгородской области.

Все четыре беспилотника были сбиты в воздухе дежурными средствами ПВО.

До этого средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома.К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.