«Готовим вечеринки»: Ивлеева запустила новый бизнес

Блогерша Анастасия Ивлеева впервые за долгое время вышла в свет, чтобы представить новый бизнес — лапшичную Nudles. Об этом пишет Telegram-канал «Антиглянец».

Она является совладелицей бизнеса с ресторатором Александром Пичугиным. Название, отсылающее к английскому nude («голый»), по словам Пичугина, придумали еще в 2022 году. Ивлеева анонсировала, что сеть ее баров может стать федеральной.

«У нас впереди большое светлое будущее, готовим вечеринки, готовим коллаборации», — рассказала она.

Накануне сообщалось, что в меню лапшичной Ивлеевой будут представлены блюда из Пекина, Токио, Бангкока, Сеула и Сингапура.

Информация о том, что Ивлеева планирует открыть бар, появилась еще в марте. Тогда СМИ заподозрили, что блогерша хочет создать заведение по мотивам своей скандальной «голой» вечеринки в центре Москвы. В меню бара можно было увидеть коктейли с названиями «Слезы Ивлеевой», «Почти голый коктейль» и «Коктейль с извинениями».

Ранее женился шоумен Гарик Харламов.