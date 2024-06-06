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В ВСУ рассказали, как планируется провести оптимизацию войск

Сырский анонсировал оптимизацию и сокращение численности генштаба Украины

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале заявил, что намерен оптимизировать штат подразделений Генштаба украинских войск, сократив их численность.

Он сообщил, что ставит целью создать перспективную структуру Вооруженных сил Украины на период до вступления в НАТО.

«Продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций», — написал главком.

Он отметил, что благодаря проводимым в рамках стратегии развития ВСУ мероприятиям удалось усилить органы военного управления на фронте.

До этого Сырский заявлял, что в районе Купянска в Харьковской области наблюдается сложная ситуация для украинских войск.

В конце мая на Украине уволили военкома Одесской области Александра Охрименко.

Ранее министерство обороны Украины потребовало, чтобы 17-летние юноши вернулись из-за границы и встали на воинский учет.

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