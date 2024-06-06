В Кремле рассказали о судьбе Зеленского после выполнения «грязной работы для Запада»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что будет с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как он выполнит «грязную работу для Запада». Об этом пишут «Известия».

Журналист спросил у пресс-секретаря президента РФ, какая участь ждет Зеленского после «грязной работы», которая выражается в реализации таких непопулярных решений, как, например, проведение мобилизации на Украине.

«Перспективы, не связанные с должностью главы государства. Очевидно, что его будут убирать», — сказал Песков.

До этого Песков заявил, что предпосылок для мирных переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет. По его словам, украинская сторона полностью закрыла все двери для переговорного процесса. Он добавил, что исходя из сложившейся ситуации, Москва продолжает добиваться выполнения целей посредством специальной военной операции.

Также пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что у России есть средства противодействия западному оружию, которое получает Украина. По его словам, каждая новая поставка оружия Киеву — это новый виток эскалации конфликта.

Ранее Песков оценил реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия на Украину.