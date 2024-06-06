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Талибы* хотят приехать в Россию на Игры дружбы

Талибы* заявили о желании направить афганских спортсменов на Игры дружбы

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Представители движения Талибан* заявили о готовности направить спортсменов из Афганистана на Игры дружбы в России. Об этом сообщил ТАСС и.о. министра труда и социальных отношении во временном правительстве Афганистана Абдул Умари.

«Хотели бы также принять участие в Играх дружбы», — заявил чиновник.

1 июня «Спорт-Экспресс» писал, что Всемирные игры дружбы могут быть перенесены на 2025 год. По его данным, подобная инициатива обсуждается с высшим руководством Российской Федерации и в ближайшем будущем она получит поддержку. Отмечалось, что такое решение не связано с давлением со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Игры дружбы планируют провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев рассказал о новом прозвище Владимира Путина.

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