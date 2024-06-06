Москвич под наркотиками выгнал женщину из квартиры и, закрывшись, угрожал ее детям

Житель Москвы попытался ворваться в квартиру к женщине и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на юго-западе города. По версии следствия, мужчина вытолкнул россиянку из ее квартиры и заперся в помещении вместе с ее несовершеннолетними детьми, которым угрожал.

«Потерпевшая незамедлительно вызвала сотрудников правоохранительных органов, которые освободили детей», – сообщается в публикации.

Сейчас младшим участникам инцидента ничего не угрожает.

Подозреваемого задержали. Предположительно, в момент инцидента мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Был ли он знаком с пострадавшей, не уточняется.

В отношении москвича возбудили уголовное дело. В его действиях правоохранители усмотрели признаки незаконного проникновения в жилище и лишение свободы.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

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