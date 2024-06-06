Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвич под наркотиками выгнал женщину из квартиры и, закрывшись, угрожал ее детям

В Москве мужчину задержали за то, что выгнал хозяйку и закрылся с ее детьми

close
100%
Depositphotos

Житель Москвы попытался ворваться в квартиру к женщине и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на юго-западе города. По версии следствия, мужчина вытолкнул россиянку из ее квартиры и заперся в помещении вместе с ее несовершеннолетними детьми, которым угрожал.

«Потерпевшая незамедлительно вызвала сотрудников правоохранительных органов, которые освободили детей», – сообщается в публикации.

Сейчас младшим участникам инцидента ничего не угрожает.

Подозреваемого задержали. Предположительно, в момент инцидента мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Был ли он знаком с пострадавшей, не уточняется.

В отношении москвича возбудили уголовное дело. В его действиях правоохранители усмотрели признаки незаконного проникновения в жилище и лишение свободы.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянин похитил и избил мужчину после ссоры с его родственником.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами