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МККК прокомментировал активизацию боевых действий в Харьковской области

МККК заявил о намерении сохранить прежнюю численность персонала под Харьковом

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Reuters

Глава делегации Международного комитета красного креста (МККК) в России Борис Мишель заявил, что комитет не намерен сокращать численность персонала в Харьковской области. Его слова передает РИА Новости.

На полях Петербургского международного экономического форума он подчеркнул, что усиление боевых действий не повлияет на это намерение.

«Мы не планируем сокращать персонал ни в одном из мест, где мы присутствуем в рамках наших операций в связи с международным вооруженным конфликтом между Россией и Украиной», — заявил Мишель.

Деятель обратил внимание на огромный психологический ущерб от перемещений населения и ущерба гражданской инфраструктуре на фоне боевых действий.

«Все это происходит на фоне девяти лет конфликта в Донецке и Луганске», — отметил он.

По словам Мишеля, МККК помог 9 тыс. семей в поисках родственников, но еще 28 тыс. гражданских и военных остаются пропавшими без вести.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы помочь им. Мы наращиваем наши возможности, мы можем получать больше звонков от семей. И по этому пути мы идем», — рассказал он.

До этого главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации для войск Украины под Купянском.

Ранее в Харьковской области произошел взрыв.

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