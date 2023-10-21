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Участники саммита по Палестине призовут не допустить расширения конфликта в Израиле

Участники саммита в Каире призвали не допустить расширения конфликта в Израиле

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Kira Hofmann/Global Look Press

Участники саммита по палестинскому вопросу призвали не допустить расширения конфликта в Израиле. Об этом говорится в проекте Каирской декларации, которую планируют принять по итогам встречи, передает ТАСС.

В заявлении участники саммита выражают обеспокоенность по поводу возможного расширения конфронтации на другие территории Ближнего Востока.

«Расширение этого конфликта может иметь серьезные последствия для народов региона и международного мира и стабильности», — указано в документе.

Саммит по палестинскому вопросу начался 21 октября в Каире, в нем участвуют более 30 стран, а также международные и региональные организации. Израиль отказался от участия в мероприятии.

В свою очередь Лига арабских государств призвала мировые державы сделать реальные шаги по созданию Палестинского государства.

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинцы не уйдут со своей земли.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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