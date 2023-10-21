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На саммите в Египте осудят насилие по отношению к мирным жителям в Газе

Участники саммита в Каире осудят применение насилия к мирным гражданам в Газе

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Shutterstock

Участники саммита по палестинскому вопросу, который состоялся 21 октября в Египте, осудят любое применение насилия по отношению к гражданскому населению в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующий пункт был внесен в проект итоговой декларации мероприятия, передает ТАСС.

«Мы осуждаем и отвергаем любые атаки на гражданских лиц, насилие против мирных граждан, а также нарушения международного гуманитарного законодательства и прав человека любой из сторон конфликта», — указано в документе.

Также в проекте декларации подчеркивается недопустимость нанесения ударов по объектам, имеющим гражданское назначение. Более того, участники встречи обращают внимание на неприемлемость перемещения людей с одной территории на другую насильственным путем и практики коллективного наказания.

Как отметили авторы документа, подобные действия противоречат положениям Женевской конвенции 1949 года. В то же время представители стран — участниц саммита призвали международное сообщество принять меры для обеспечения безопасности жителей сектора Газа.

Согласно декларации, особое беспокойство у руководителей государств вызывает возможная эскалация кризиса и расширение конфликта на другие территории Ближнего Востока. В связи с этим они заявили о необходимости всем странам проявить сдержанность.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд обвинил ряд государств в проявлении двойных стандартов по ситуации в секторе Газа.

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